ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваРублев прервал неприятную серию, Надаль удивил, Циципас расстроил, а Мирра Андреева порадовала
  • 13:42
    • Тьяго Силва заявил, что уходит из «Челси»
  • 12:12
    • Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Федотов: В моменте с голом Глебова нужного повтора так и не нашли

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Балтика
    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном голе нападающего ЦСКА Кирилла Глебова в матче 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:3).

    Игорь Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Федотов

    Напомним, после удара Глебова многие засомневались, что мяч пересёк линию ворот, однако во время матча арбитр Ян Бобровский принял решение засчитать взятие ворот.

    «Вопрос гола ЦСКА в ворота "Балтики" — в показе. Нужного повтора так и не нашли, если такой вообще существует в природе. Видеть эпизод и взятие ворот мог только ассистент главного судьи, при этом его позиции мы тоже не видим.

    Что там увидел Стипиди? Будут разбираться. Чтобы увидеть гол, он на 0,1 секунды должен был оказаться на угловом флаге», — сказал Федотов «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается обойти «Зенит» в таблице РПЛ
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Корду?
  • Медведев — Корда. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры