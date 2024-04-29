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    Черевченко: Считаю, что футболисты выполнили все, что от них требовали

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    Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко подвел итог матча против «Сочи» (0:0).

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Остались ли эмоции? Конечно, остались. Когда положительный результат, эмоции только прибавляются. Премьера удалась? Можно сказать так, результат положительный.

    За счет чего удалось очко завоевать? За счет характера игроков, они выполняли то, что мы требовали. Молодцы. Считаю, что футболисты выполнили все, что от них требовали», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».

    «Сочи» с 20 очками остается на последнем месте в РПЛ. «Факел» с 27 баллами поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.

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