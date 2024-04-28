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    «Химки» дожали «Торпедо»

    «Торпедо» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 30-го тура Первой лиги «Химки» на выезде вырвали победу у «Торпедо» со счетом 2:1.

    Андрей Талалаев (главный тренер «Химок»)
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    Андрей Талалаев (главный тренер «Химок»)

    На голы Тимура Касимова и Равиля Нетфеллина хозяева ответили точным ударом Александра Иванкова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Химки 1:1
    Голы: 0:1 Kasimov T. (51'), 1:1 Ivankov A. (73') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Александр Орехов, Роман Тугарев, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Kostin A., Shevchenko G. Химки: Антон Митрюшкин, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Илья Берковский (37'), Данил Степанов (39'), Хетаг Хосонов (48'), Антон Митрюшкин (74'), Даниил Шамкин (80')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Химки» смогли набрать 54 очка и закрепились на первом месте в турнирной таблице. У «Торпедо» 36 баллов и 13-я строчка.

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