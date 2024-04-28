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    Почеттино раскритиковал арбитра матча между «Челси» и «Астон Виллой»

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Все, кто смотрел игру, будут разочарованы. Две разные вещи: судья сказал, что это нарушение и не засчитал гол, а затем обратился к ВАР для подтверждения. Рефери невероятный, и это смешно. Это болезненно, поскольку это нанесло ущерб английскому футболу, и я думаю, что даже игроки "Виллы" и их болельщики не поняли, почему гол не был засчитан», — приводит слова Почеттино ВВС.

    По ходу встречи после вмешательства ВАР были отменены два гола «Челси»: на 16-й минуте не был засчитан мяч Николаса Джексона, а на 90+5-й — Акселя Дисаси.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Челси» с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 67 очками — на четвертой строчке.

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