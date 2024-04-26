Семин: Думаю, у РФС есть четкая информация о сроках нашего возвращения

Бывший главный тренерпрокомментировал слова президента РФСо том, что сборная России настраивается на участие в ЧМ-2030.

«Думаю, у РФС имеется четкая информация, а потому нам рассуждать на тему возможных сроков возвращения бесполезно и неправильно.

Не рассматривается ли больше переход в Азию? Это вопрос совершенно бессмысленный. А какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — цитирует Семина RT.