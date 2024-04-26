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    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
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    Семин: Думаю, у РФС есть четкая информация о сроках нашего возвращения

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о том, что сборная России настраивается на участие в ЧМ-2030.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Думаю, у РФС имеется четкая информация, а потому нам рассуждать на тему возможных сроков возвращения бесполезно и неправильно.

    Не рассматривается ли больше переход в Азию? Это вопрос совершенно бессмысленный. А какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — цитирует Семина RT.

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