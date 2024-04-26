Аршавин: В целом игра ЦСКА и «Спартака» — нормальная

Бывший полузащитник «Зенита»высказался по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между(0:0).

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра — нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне», — приводит слова Аршавина РБК.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/24. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.