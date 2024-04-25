Ташуев: «Факел» сражался и соперник на нашем фоне не выглядел лучше

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«Это футбол, он везде одинаковый. У нас есть большая проблема, которая не решается еще с момента сборов, мы очень мало создаем моментов и забиваем голов. Во втором тайме мы имели преимущество и оказывали давление на соперника, но не было ударов и индивидуальных обыгрышей. Призываем футболистов "Факела" и стараемся научить, чтобы обыгрывали, лучше взаимодействовали и убегали за спины соперникам… Ну, надо работать и искать шансы. Не сказал бы, что команда плохо играла. "Факел" сражался и соперник на нашем фоне не выглядел лучше. Мы оказывали большое давление, а во втором тайме вообще придавили "Крылья Советов", было много стандартов и шансов забить, но немного не хватило удачи. А у "Крыльев" был полумомент и невысокий футболист забил головой. К сожалению, футбол не всегда справедлив. Не могу сказать, что "Факел" проиграл сопернику, мы проиграли сами себе, потому что не забили. Мы до последнего хотели победить и шли в атаку.

У нас был шанс оторваться от зоны вылета] Впереди пять матчей, нам нужно одержать несколько побед и всё будет хорошо. Не ругал команду сейчас и сказал, что будем работать и анализировать. Дорогу осилит идущий. Я никогда не сдаюсь и ничего не боюсь в этой жизни, главное — чтобы дома было всё хорошо и здоровье было нормальное у всех членов семьи. Надо поднимать голову и идти, всё в наших руках», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 39 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками на 11-й строчке.