Тренер «Краснодара»: «Зенит» нас не интересует. Нас вообще никто не интересует

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(3:2) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Краснодар» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

«Увидели яркий матч, много атак. Мы хорошо сыграли в атаке, создали много моментов. Старались играть вертикально, попадали между линиями. Но в плане обороны сыграли некомпактно, недисциплинированно. Это касается всей команды.

Можно было эту игру закончить еще раньше, но она, к сожалению, держала в напряжении до последних минут. Самое главное, что мы сегодня выиграли в ярком матче. Хотелось бы, чтобы была победа, как с "Факелом", но будем работать.

Чемпионская гонка? Нас не интересует "Зенит". Нас вообще никто не интересует. Нас не интересует турнирная таблица.

Календарь и таблица РПЛ

Нам нужно разобрать ошибки матча, положительные моменты развить и идти дальше. Нас ничего не интересует, кроме работы над ошибками и следующего соперника», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».