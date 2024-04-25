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    Тренер «Краснодара»: «Зенит» нас не интересует. Нас вообще никто не интересует

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Краснодар» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

    «Увидели яркий матч, много атак. Мы хорошо сыграли в атаке, создали много моментов. Старались играть вертикально, попадали между линиями. Но в плане обороны сыграли некомпактно, недисциплинированно. Это касается всей команды.

    Можно было эту игру закончить еще раньше, но она, к сожалению, держала в напряжении до последних минут. Самое главное, что мы сегодня выиграли в ярком матче. Хотелось бы, чтобы была победа, как с "Факелом", но будем работать.

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    • Чемпионская гонка? Нас не интересует "Зенит". Нас вообще никто не интересует. Нас не интересует турнирная таблица.

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    Нам нужно разобрать ошибки матча, положительные моменты развить и идти дальше. Нас ничего не интересует, кроме работы над ошибками и следующего соперника», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

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