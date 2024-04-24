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    «Енисей» одолел «Сокол», «Нефтехимик» уступил «Шинник»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Нефтехимик Шинник Енисей Сокол
    В матче 29-го тура Первой лиги «Енисей» на выезде обыграл «Сокол» со счетом 2:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Авторами голов в этом матче стали Александр Ломакин и Денис Тихонов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Енисей 0:2
    Голы: 0:1 Александр Ломакин (14'), 0:2 Tikhonov D. (32') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Zabelin P. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Масловский, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Предупреждения: Пётр Косаревский (16'), Андрей Мазурин (57'), Амир Батырев (59')

    «Енисей» с 39 очками поднялся на девятое место. «Сокол» с 28 баллами остается 15-м в турнирной таблице.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре «Шинник» в гостях обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1.

    На голы Бена Загре и Дмитрия Самойлова хозяева ответили точным ударом Максима Петрова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Шинник 1:2
    Голы: 0:1 Zagre B. (6'), 1:1 Максим Петров (11'), 1:2 Денис Самойлов (82') Нефтехимик: Сергей Ещенко, Алексей Бердников, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Данила Емельянов, Данил Липовой, Ражаб Магомедов, Максим Петров, Константин Шильцов, Денис Талалай, Sitdikov M. Шинник: Александр Довбня, Роман Емельянов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Предупреждения: Polyakov M. (41'), Денис Самойлов (67'), Максим Шоркин (69')

    «Нефтехимик» (40 очков) — седьмой, «Шинник» (37 пунктов) — 11-й.

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