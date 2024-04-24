Муньяин летом уйдет из «Атлетика»

Икер Муньяин Фото: globallookpress.com
Отмечается, что 31-летний футболист принял решение об уходе сам. Икер — воспитанник «Атлетика», за первую команду он начал играть в 2009 году.
Вместе с басками Муньяин выиграл Кубок Испании и два раза становился обладателем Суперкубка страны. Действующий контракт полузащитника с «Атлетиком» истекает как раз этим летом. С 2012 по 2019 год Икер привлекался в сборную Испании.
В нынешнем сезоне Муньяин провел 22 матча во всех турнирах и забил два гола.
Календарь и таблица испанской Примеры
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в € 6 млн.