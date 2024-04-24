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    Муньяин летом уйдет из «Атлетика»

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    Хавбек «Атлетика» Икер Муньяин покинет испанский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает пресс-служба баскского клуба.

    Икер Муньяин
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    Икер Муньяин

    Отмечается, что 31-летний футболист принял решение об уходе сам. Икер — воспитанник «Атлетика», за первую команду он начал играть в 2009 году.

    Вместе с басками Муньяин выиграл Кубок Испании и два раза становился обладателем Суперкубка страны. Действующий контракт полузащитника с «Атлетиком» истекает как раз этим летом. С 2012 по 2019 год Икер привлекался в сборную Испании.

    В нынешнем сезоне Муньяин провел 22 матча во всех турнирах и забил два гола.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в € 6 млн.

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