РФС назвал арбитра на матч ЦСКА — «Спартак»

24 апреля (среда)
«Оренбург» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Кирилл Левников; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.
25 апреля (четверг)
«Урал» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.
«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Анатолий Цветнов.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Олег Соколов.
«Ахмат» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Игорь Панин; инспектор — Алексей Резников.