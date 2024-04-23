ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    Корнеев: Было бы интересно посмотреть на связку Чалова и Головина в «Монако»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Монако Лига 1 Футбол Франции
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Монако».

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    «Стараюсь не комментировать вбросы, потому что мы просто говорим ни о чем. Этого может и не быть.

    Конечно, было бы интересно посмотреть на связку Чалова и Головина, но до этого может быть достаточно далеко.

    Чемпионат Франции может быть для него подходящим? Он достаточно прибавил в последнее время. Это игрок, который всегда был достаточно мощным и тонким в своей игре.

    Французский чемпионат, как никакой другой, очень физический. Может быть, даже больше, чем российский.

    Но Федор — достаточно умный парень, чтобы адаптироваться к французским реалиям, если такая возможность будет», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

  • Чалов: В чемпионате Швейцарии мне было гораздо интереснее
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 24 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
  • «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ливерпуль» возьмет три очка в дерби
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры