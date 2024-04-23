Корнеев: Было бы интересно посмотреть на связку Чалова и Головина в «Монако»

«Стараюсь не комментировать вбросы, потому что мы просто говорим ни о чем. Этого может и не быть.
Конечно, было бы интересно посмотреть на связку Чалова и Головина, но до этого может быть достаточно далеко.
Чемпионат Франции может быть для него подходящим? Он достаточно прибавил в последнее время. Это игрок, который всегда был достаточно мощным и тонким в своей игре.
Французский чемпионат, как никакой другой, очень физический. Может быть, даже больше, чем российский.
Но Федор — достаточно умный парень, чтобы адаптироваться к французским реалиям, если такая возможность будет», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Чалов сыграл в чемпионате России 24 матча, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.