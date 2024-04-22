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    В «Байере» высказались о возможной продаже Вирца

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    Генеральный менеджер леверкузенского «Байера» Фернандо Карро заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Флориана Вирца.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    «Я все-таки ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро. В его случае ценник просто отсутствует.

    Могу только сказать, что Флориан не продается», — приводит слова Карро Sport Studio.

    Transfermarkt оценивает стоимость Вирца в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в чемпионате Германии 30 матчей, забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач.

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    • Ранее сообщалось, что Вирц планирует играть за «Байер» как минимум до 2026 года.

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