В «Байере» высказались о возможной продаже Вирца

Генеральный менеджер леверкузенского «Байера»заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника

«Я все-таки ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро. В его случае ценник просто отсутствует.

Могу только сказать, что Флориан не продается», — приводит слова Карро Sport Studio.

Transfermarkt оценивает стоимость Вирца в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в чемпионате Германии 30 матчей, забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вирц планирует играть за «Байер» как минимум до 2026 года.