ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
  • 00:04
    • «Реал» вырвал победу у «Барселоны» благодаря голу Беллингема
    Все новости спорта

    Симеоне: Нужно сохранять спокойствие и работать

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Алавес
    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги гостевого матча 32-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (0:2).

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Для нас наступил момент, когда мы должны сохранять спокойствие и работать, зная, что нас будут критиковать. Нам предстоит пережить непростую неделю, но это футбол, и мы живём ради этого.

    Понятно, что мы знаем причины того, что происходит с нами в гостевых матчах, но, очевидно, мы не в состоянии это решить. От нас как тренерского штаба зависит улучшение этого аспекта, чего нам пока не удалось сделать в этом сезоне», — приводит слова Симеоне AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Отметим, что на счету «Атлетико» 61 очко. Мадридская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая перед очной встречей «Атлетик» из Бильбао на три балла. «Алавес» с 35 очками идёт на 13-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Миланское дерби останется за «Интером»
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Болонья» может снова удивить
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Нахда — Аль-Ахед
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры