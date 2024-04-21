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    Клаудиньо о игре «Зенита»: Сегодня пришлось пострадать

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    Нападающий «Зенита» Клаудиньо высказался о непростой победе своей команды в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Действительно, пришлось пострадать сегодня, чтобы набрать три очка. Не самый лучший второй тайм в нашем исполнении. Соперник прессинговал, нам многое не удавалось. Несмотря на победу, стоит признать, что нельзя допускать таких таймов, тем более когда мы играем дома. Должны гораздо раньше решать исход встречи.

    При всем уважении к сопернику, должны создавать больше моментов и забивать мячей. Сегодня во втором тайме, к сожалению, не совсем получалась наша игра. Будем делать выводы, исходя из ошибок, и не повторять их впредь.

    Реакция (на гол) была такой бурной еще и потому, что довольно давно не удавалось отличиться в официальных матчах — еще и так красиво. Выплеснул все, что накопилось. Рад, что удалось отличиться. Посвятил этот гол своей семье: возлюбленной, которая была на стадионе, моей маме, людям, которых я люблю», — приводятся слова Клаудиньо на сайте клуба.

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    • Напомним, что бразилец стал автором единственного гола в ворота «Оренбурга» на 23-й минуте. После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Рубина» 24-го апреля.

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