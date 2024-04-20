«Валенсия» — «Бетис»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

Аойсе Перес Фото: globallookpress.com
На 19-й минуте счет открыл нападающий гостей Аойсе Перес.
Хозяева смогли сравнять счет на 66-й минуте после точного удара Пепелу с пенальти.
Но через девять минут «огурцы» снова вышли вперед. Дубль оформил Айосе Перес.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Бетис 1:2
Голы: 0:1 Айосе Перес (19'), 1:1 Пепелу (пенальти) (66'), 1:2 Айосе Перес (77') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Alberto Mari, 84'), Тьерри Корреа (Димитри Фулкье, 67'), Кристьян Москера, Дженк Озкачар, Хесус Васкес Алькальде, Андре Алмейда (Уго Гильямон, 67'), Пепелу, Фран Перес (Серхи Канос, 46'), Хави Герра (Peter Gonzalez, 63'), Уго Дуро Бетис: Руи Силва, Хуан Миранда, Шади Риад, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Иско (Набиль Фекир, 59'), Пабло Форнальс, Родригес Гидо, Седрик Бакамбу (Виллиан Жозе, 76'), Айосе Перес (Абнер Винисиус, 89'), Johnny Cardoso (Вилльям Карвалью, 89') Предупреждения: Юссуф Сабали (13'), Пепелу (43'), Хуан Миранда (64'), Седрик Бакамбу (64'), Manuel Pellegrini (66'), Уго Гильямон (77')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Валенсия» идет на восьмом месте с 47 очками. «Бетис» идет седьмым и имеет 48 очков.