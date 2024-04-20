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    Галактионов: Не хватило более динамичной игры под штрафной и в завершении

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничейном результате в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Не хватило остроты, не хватило более динамичной игры под штрафной и в завершении. Команда действует более целостно, у нас были очень хорошие моменты и в первом тайме, когда надо было реализовывать хорошие выходы один на один — и у Самошникова, и у Пиняева. И во втором тайме.

    Не хватило последнего, завершающего удара. Знаете, есть ощущение, что чуть-чуть — и команду прорвёт. С точки зрения организации атаки вы видели и в прошлом матче, с ЦСКА, мы были достаточно хороши именно в атаке.

    Устроила ли нас эта ничья? Нет, конечно. В любом случае итог — это положительный результат с точки зрения набора очков в турнирной таблице. Но, опять же, сейчас в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента.

    Неважно, на каком месте она находится. И те команды, которые находятся внизу таблицы, могут обыграть лидеров и выглядеть достойно. Сейчас у нас такой чемпионат, когда любой коллектив представляет собой боеспособную команду», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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    • После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Пари НН» 24-го апреля.

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