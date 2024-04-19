Семак о дисквалификации Дугласа Сантоса: У нас есть определенные варианты, можем сыграть с тройкой центральных защитников

Главный тренер «Зенита»рассказал о возможных изменениях в составе в матче с «Оренбургом» из-за дисквалификации защитника Дугласа Сантоса.

«Варианты у нас определенные есть. Есть и вариант, где мы можем сыграть с тройкой центральных защитников.

Есть вариант, при котором мы будем действовать и в четверке, также по ходу матча мы можем перестраиваться.

По поводу тактической схемы у ребят есть определенное понимание. А что касается самой игры, мы решим, как будем играть, немножко позже. После того как поймем, кто в каком состоянии находится, есть ли у кого-то повреждения, которые не позволят сыграть, как восстановились игроки, которые провели до этого игру. После этого уже примем решение исходя из состояния наших игроков», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:15 мск.