Тренер «Зенита»: Попробовали Артура в новой роли — ближе к обороне

Тренер «Зенита»рассказал о поиске новой позиции для бразильского атакующего полузащитника

«На этой неделе мы попробовали Артура в новой роли, потому что до конца не было понятно, сможет ли сыграть Дуглас. Но он все-таки вышел, поэтому вариант с Артуром отложили.

Мы видим, что он хорош на мяче, обладает скоростью и классом передач. Думаю, для него это не первый выход на этой позиции.

Мы всегда берем игроков, которые могут сыграть в нескольких ролях. Он провел несколько тренировок на позиции ближе к обороне, у него получалось, поэтому почему нет?», — приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» во время зимней паузы в чемпионате России.