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    Гурцкая: Мусаев для «Краснодара» не авторитет

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    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Ивич — тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Вдруг приходит другой парень, который что-то говорит. Игроки такие: "Окей". Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им.

    Чтобы понять, насколько этому "Краснодару" нужен тренер, мне бы хотелось, чтобы клуб оставил всех игроков и Мусаева. Они не будут в пятерке», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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    Напомним, Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» до конца нынешнего сезона.

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