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    Егор Ушаков возвращается ЦСКА

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    Полузащитник Егор Ушаков, арендованный до конца сезона «Крыльями Советов» возвращается в армейский клуб.

    Егор Ушаков
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    Егор Ушаков

    «Из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с "Крыльями" было досрочно прекращено.

    Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.

    В ближайшие недели он приступит к работе на велосипеде, а ориентировочно через два-два с половиной месяца перейдёт к занятиям в общей группе», — сказал Брейдо «Чемпионату».

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    Егор Ушаков перешел в ЦСКА в 2020 году из «Торпедо», но закрепиться в основном составе пока не смог. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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