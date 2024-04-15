Егор Ушаков возвращается ЦСКА

Полузащитник, арендованный до конца сезона «Крыльями Советов» возвращается в армейский клуб.

«Из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с "Крыльями" было досрочно прекращено.

Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.

В ближайшие недели он приступит к работе на велосипеде, а ориентировочно через два-два с половиной месяца перейдёт к занятиям в общей группе», — сказал Брейдо «Чемпионату».

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Егор Ушаков перешел в ЦСКА в 2020 году из «Торпедо», но закрепиться в основном составе пока не смог. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.