Тарханов: «Спартаку» нужен российский тренер

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи».
«Руководству "Спартака" нужно было раньше думать об увольнении Абаскаля. Команда играла очень слабо, не было рисунка, и непонятно, кто и как хочет играть.
Если сейчас придет новый тренер, может быть, он настроит футболистов, чтобы они поборолись за тройку. При этом у другого тренера будет больше времени для создания новой команды к следующему сезону.
Я думаю, что "Спартаку" нужен российский тренер. Всю жизнь, сколько "Спартак" существует, всегда были спартаковские тренеры. Сейчас находятся без работы Черчесов и Аленичев. А Карпин и Тихонов работают, но они все настоящие спартаковцы и знают, как работать в "Спартаке".
Готов ли возглавить "Спартак"? Уже не возьмут, потому что возраст не тот. Все смотрят на возраст. Но пошел бы с Олегом Ивановичем Романцевым», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».