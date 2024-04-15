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    Тарханов: «Спартаку» нужен российский тренер

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    Известный тренер Александр Тарханов считает, что «Спартак» слишком поздно уволил Гильермо Абаскаля.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля на следующий день после поражения от «Сочи».

    «Руководству "Спартака" нужно было раньше думать об увольнении Абаскаля. Команда играла очень слабо, не было рисунка, и непонятно, кто и как хочет играть.

    Если сейчас придет новый тренер, может быть, он настроит футболистов, чтобы они поборолись за тройку. При этом у другого тренера будет больше времени для создания новой команды к следующему сезону.

    Я думаю, что "Спартаку" нужен российский тренер. Всю жизнь, сколько "Спартак" существует, всегда были спартаковские тренеры. Сейчас находятся без работы Черчесов и Аленичев. А Карпин и Тихонов работают, но они все настоящие спартаковцы и знают, как работать в "Спартаке".

  • Источник: Абаскаль не стал прощаться с игроками «Спартака»
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    • Готов ли возглавить "Спартак"? Уже не возьмут, потому что возраст не тот. Все смотрят на возраст. Но пошел бы с Олегом Ивановичем Романцевым», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

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