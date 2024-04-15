Нагельсман поздравил «Байер» с первым чемпионским титулом в истории

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал досрочное чемпионство «Байера» в Бундеслиге.

В воскресенье леверкузенский клуб одержал уверенную победу в матче 29-го тура над «Вердером» (5:0) и за пять туров до завершения турнира гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Чемпионский титул стал для подопечных Хаби Алонсо первым за 119-летнюю историю команды.

«Поздравляю эту команду, её тренерский штаб и в целом клуб с первым его чемпионским титулом в истории. Леверкузенский "Байер" был лучшим в этом сезоне и полностью заслужил этот титул. Отчётливо виден почерк Хаби Алонсо: игроки стали единым целым, тактически дисциплинированнее, физически сильнее и одновременно гибче и креативнее в матчах.

То, что сделала эта команда, нужно считать доказательством того, насколько важно сочетать мастерство и ментальность. Я особенно рад тому, что игроки сборной сыграли огромную роль в этом успехе. Он, без сомнений, должен вдохновить их в матчах Евро-2024 этим летом. Всё это должно пойти нам как сборной только на пользу», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.