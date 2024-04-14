Кечинов: Отставка Абаскаля была вопросом времени

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Спокойно отреагировал, потому что всё к этому шло — отставка Абаскаля была вопросом времени. Его уволили бы по окончании сезона. Но, видимо, получилось так, что руководство клуба договорилось с новым тренером.
Главное, чтобы в "Спартак" пришёл тот наставник, который дал бы команде развитие.
В случае с Абаскалем произошло другое — он пришёл в "Спартак" набираться опыта. Как тренер он ничего не дал "Спартаку", а для себя приобрёл опыт. Это печально», — сказал Кечинов Чемпионату.
После 23-х туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.
Ранее известный российский журналист Константин Генич поделился мнением об отставке Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».