Кечинов: Отставка Абаскаля была вопросом времени

Экс-футболистпрокомментировал новость о том, чтобыл уволен с поста главного тренера «красно-белых».

«Спокойно отреагировал, потому что всё к этому шло — отставка Абаскаля была вопросом времени. Его уволили бы по окончании сезона. Но, видимо, получилось так, что руководство клуба договорилось с новым тренером.

Главное, чтобы в "Спартак" пришёл тот наставник, который дал бы команде развитие.

В случае с Абаскалем произошло другое — он пришёл в "Спартак" набираться опыта. Как тренер он ничего не дал "Спартаку", а для себя приобрёл опыт. Это печально», — сказал Кечинов Чемпионату.

После 23-х туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.

Ранее известный российский журналист Константин Генич поделился мнением об отставке Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».