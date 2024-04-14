Гончаренко: Мы по делу выиграли — и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали

Главный тренерпрокомментировал матч против(2:1).

«Все очень эмоционально. На протяжении достаточно длительного времени мы чувствовали нервозность, перед игрой с "Динамо" напряжение в раздевалке было достаточно высоким. Рад сегодняшней победе, спасибо болельщикам, они здорово нас в конце мотивировали. Рад за ребят, характер у команды есть. Где‑то было много невезения, мы уступали в равных матчах, сегодня все собралось воедино. Очень эмоциональной получилась концовка — и просмотр VAR, вторая желтая Каштанова, победный гол…

Мы по делу выиграли — и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали. У нас появилась хорошая обойма игроков — выздоровели Газинский, Влут, Концевой, Егорычев. Это хорошее подспорье, периодически не хватало равноценных замен в группу атаки, чтобы держать хороший уровень игры. Надеюсь, они наберут форму и помогут нам в ближайших матчах.

Мы были сегодня напряжены. Если исходить из положения команды в таблице, ничья не особо нас куда‑то двигала, все замены были направлены на усиление атаки», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

После этого матча «Урал» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Динамо» — на 3-й позиции (38 баллов).