Защитник «Эвертона» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Руководствохочет подписать защитника. Об этом сообщает The Sun.

Стало известно, что совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф видит Брэнтуэйта, как одного из ключевых игроков в перестройке команды. Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы заплатить за защитника 80 млн. фунтов.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Реал» и «Арсенал» также проявляют интерес к Брэнтуэйту.

В нынешнем сезоне защитник провел 34 матча за «Эвертон», в которых забил 2 гола. После 31-го тура «ириски» занимают 16-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе.