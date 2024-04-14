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    Защитник «Эвертона» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта. Об этом сообщает The Sun.

    Джеррэд Брэнтуэйт
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    Джеррэд Брэнтуэйт

    Стало известно, что совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф видит Брэнтуэйта, как одного из ключевых игроков в перестройке команды. Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы заплатить за защитника 80 млн. фунтов.

    Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Реал» и «Арсенал» также проявляют интерес к Брэнтуэйту.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 34 матча за «Эвертон», в которых забил 2 гола. После 31-го тура «ириски» занимают 16-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе.

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