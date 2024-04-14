«Байер» повторил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии для топ-5 лиг

В воскресеньедома разгромил(5:0) в 29‑м туре Бундеслиги.

Леверкузенский клуб смог побить рекорд мюнхенской «Баварии» по длительности беспроигрышной серии, не проиграв ни разу с первого тура, сообщает Opta.

«Байер» также продлил свою серию без поражений во всех турнирах до 43 матчей. Это повторение рекорда продолжительности беспроигрышной серии для топ-5 лиг Европы. Ранее подобного добивался лишь «Ювентус» в 2012-м году.

Напомним, леверкузенцы выиграли чемпионский титул впервые за 119‑летнюю историю клуба. Он сделал это за пять туров до конца чемпионата.