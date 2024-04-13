Павлюченко: В «Спартаке» не было отдельных специалистов, которые работали по позициям

Бывший нападающий «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма»рассказал, чем отличался тренировочный процесс в московском клубе и в Англии.

«В "Тоттенхэме" у нас были тренеры по вратарям, защитникам, полузащитникам и нападающим. После занятий практически каждый день индивидуально работали по 15–20 минут над завершением — разные удары отрабатывали. Если каждый день отрабатывать, то в игре будет намного легче. Для этого и есть тренер по нападающим, который работает индивидуально, дает упражнения, которые помогут в игре.

А в "Спартаке" были только главный тренер и помощник. Главный занимался и защитниками, и полузащитниками, и нападающими. Не было отдельных специалистов, которые работали по позициям. Впервые с этим столкнулся уже в Англии», — рассказал Павлюченко «Чемпионату».

Сейчас российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.