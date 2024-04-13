Черчесов: «Спартак» в матче против «Сочи» должен брать очки с позиции силы

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящем матче РПЛ между

«Я был на матче "Локомотив" — "Сочи" в Москве, чтобы увидеть своими глазами изменения в игре сочинцев. В команде появилось много новых футболистов.

Учитывая ситуацию в турнирной таблице, "Сочи" хочет цепляться за очки в каждом матче. То, что они забивают третью игру подряд по два мяча, об этом и говорит. "Сочи" надо брать очки, как и "Спартаку".

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Сочи" — "Спартак"

Может ли "Спартак" с позиции силы брать очки в игре с "Сочи"? Не может, а должен», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 апреля, начало — в 14:00 мск.