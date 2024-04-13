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    Адиев: Не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но и удача была не на нашей стороне

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    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о матче против «Балтики» (7:1).

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Конечно, мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.

    Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.

    Об удовлетворенности моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе «Балтика» смогла набрать 20 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» также 20 пунктов и 14-я строчка.

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