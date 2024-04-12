Президент «Оренбурга»: Проведению матча с «Пари НН» ничего не мешает

Президентответил на вопрос о влиянии наводнения в городе на предстоящий поединок РПЛ против

«Мы тоже беспокоимся. У нас наводнение. Но могу заверить, что ни стадион, ни проезд к нему, ни основная часть города, кроме пойменных мест, не задеты. Аэропорт работает, в городе все работает. Никаких проблем нет! Проведению матча ничего не мешает.

Никого из наших игроков наводнение не задело. А если бы задело, мы бы помогли и спасли. Все футболисты живут в городе, а не за городом. Повода для беспокойства нет», — цитирует Еремякина Sport24.

Игра в Оренбурге запланирована на воскресенье, 14 апреля.