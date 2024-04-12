ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Президент «Оренбурга»: Проведению матча с «Пари НН» ничего не мешает

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Нижний Новгород
    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о влиянии наводнения в городе на предстоящий поединок РПЛ против «Пари НН».

    «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург»

    «Мы тоже беспокоимся. У нас наводнение. Но могу заверить, что ни стадион, ни проезд к нему, ни основная часть города, кроме пойменных мест, не задеты. Аэропорт работает, в городе все работает. Никаких проблем нет! Проведению матча ничего не мешает.

    Никого из наших игроков наводнение не задело. А если бы задело, мы бы помогли и спасли. Все футболисты живут в городе, а не за городом. Повода для беспокойства нет», — цитирует Еремякина Sport24.

    Игра в Оренбурге запланирована на воскресенье, 14 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» будет настроен серьезно
  • «Лацио» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лестер» удержит лидирующую позицию
  • «Плимут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бохум — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры