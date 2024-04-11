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    «Олимпиакос» сломил сопротивление «Фенербахче» в Лиге конференций

    «Олимпиакос» — «Фенербахче»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В первом матче 1/4 финала Лиги конференций греческий «Олимпиакос» переиграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2.

    «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»

    В составе «Олимпиакоса» отличились Константинос Фортунис, Стефан Йоветич и Чикинью. За стамбульцев забили Душан Тадич с пенальти и Ифран Джан.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Олимпиакос — Фенербахче 3:2
    Голы: 1:0 Костас Фортунис (8'), 2:0 Стеван Йоветич (32'), 3:0 Франциско Мачадо (57'), 3:1 Душан Тадич (пенальти) (68'), 3:2 Ирфан Кавечи (74') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Родинеи, Панайотис Рецос, Давид Карму, Франсиско Ортега, Сантьяго Эссе, Франциско Мачадо (Висенте Иборра, 84'), Георгиос Масурас (Кини Марин, 87'), Костас Фортунис, Стеван Йоветич (Андре Орта, 82'), Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 87') Фенербахче: Доминик Ливакович, Джейден Остерволде (Ferdi Kadıoglu, 45'), Родриго Бекао (Леонардо Бонуччи, 84'), Чаглар Сёюнджю, Себастьян Шиманьски, Душан Тадич, Миха Зайц (Фред, 62'), Раде Крунич (Исмаиль Юксек, 62'), Ирфан Кавечи, Брайт Осави-Самуэль, Edin Džeko Предупреждения: Ирфан Кавечи (22'), Панайотис Рецос (67'), Фред (73'), Георгиос Масурас (78')

    Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между командами пройдет 18 апреля.

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