«Астон Вилла» победила «Лилль», «Брюгге» нанес поражение ПАОКу

Джон Макгинн Фото: globallookpress.com
«Астон Вилла» была сильнее на своем поле «Лилля» — 2:1.
На 13-й минуте счет открыл нападающий гостей Олли Уоткинс, передачу ему отдал капитан Джон Макгинн.
На 56-й минуте сам шотландский полузащитник забил, ассист ему сделал Леон Бэйли.
Французы смогли лишь ответить голом на 84-й минуте Бафоде Диакате.
Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
Астон Вилла — Лилль 2:1
Голы: 1:0 Олли Уоткинс (13'), 2:0 Джон МакГинн (56'), 2:1 Бафоде Диаките (84') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь (Алекс Морено, 74'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс (Тим Айрогбунам, 82'), Леон Бэйли (Мусса Диаби, 74'), Олли Уоткинс (Джон Дуран, 82'), Морган Роджерс (Николо Дзаньоло, 64') Лилль: Люка Шевалье, Бафоде Диаките (Алешандро Рибейро, 86'), Лени Йоро, Тьяго Сантос, Габриэль Гудмундссон (Анхель Гомес, 78'), Хакон-Арнар Харальдссон (Реми Кабелла, 78'), Эдон Жегрова (Юсуф Язиджи, 60'), Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб, Джонатан Дэвид, Исмаили Предупреждения: Paulo Fonseca (45 + 1'), Дуглас Луис (50'), Юри Тилеманс (77'), Дамиан Эмилиано Мартинес (90 + 4')
В параллельной встрече бельгийский «Брюгге» одолел греческий ПАОК — 1:0.
Единственный мяч на 6-й минуте забил Уго Ветлесен.
Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
Брюгге — ПАОК 1:0
Гол: 1:0 Уго Ветлесен (6') Брюгге: Нордин Яккерс, Йорне Спилерс (Хоэль Ордоньес, 55'), Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Кириани Саббе, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Уго Ветлесен (Эдер Баланта, 73'), Михал Скурась, Игор Тиаго, Ферран Жутгла (Антонио Нуса, 73') ПАОК: Доминик Котарски, Тайсон, Абдул Рахман Баба, Томаш Кендзёра, Яннис Константелиас (Кирилл Десподов, 62'), Андрия Живкович, Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Штефан Шваб, 72'), Константинос Кульеракис, Аделину Виейринья (Хонни Отто, 81'), Алли Саматта (Брандон Томас, 73') Предупреждения: Игор Тиаго (25'), Алли Саматта (49'), Максим Де Кёйпер (83'), Брандон Мехеле (90'), Брандон Томас (90'), Михал Скурась (90 + 2')
Ответные матчи пройдут 18 апреля.