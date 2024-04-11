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    Канчельскис: Миранчук вытерпел критику, а потом всем всё доказал

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и многих других команд Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги Европы «Ливерпуль»«Аталанта».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Миранчук выходит в основном составе, приносит пользу, а значит, уже адаптировался в Италии. Он вытерпел критику, а потом всем все доказал. Это характер, который радует всех российских болельщиков. Чем больше наших футболистов будет в Европе, тем лучше будет для сборной.

    "Аталанта" не обречена против "Ливерпуля". Да, им будет сложно, но играть можно. У команд разные стили. Где-то "Аталанта" будет сбивать темп игры, потому что в Англии команды играют в безбашенный футбол и там не принято тормозить и играть по счету. У команды Гасперини есть свои заготовки, которые могут помешать "Ливерпулю" играть.

    Думаю, будет хорошая и острая игра. Обе команды играющие: что в "Аталанте" любят поиграть в адекватный футбол, что в "Ливерпуле". Ожидаю много голов и думаю, 'Ливерпуль' обыграет 'Аталанту' в один мяч», — сказал Канчельскис Sport24.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Первый матч четвертьфинала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» состоится сегодня, 11 апреля, и начнется в 22:00 мск.

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