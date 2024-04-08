Мостовой: «Спартак» не может — Лещук поможет

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над(2:1) в 23-м туре РПЛ.

«"Спартак" не может — Лещук поможет. Я удивлен, что после матча с "Ростовом" он играл.

После матча Абаскаль еще заявил, что "Спартак" заслуженно выиграл. Как заслуженно?! Там при счете 1:0 Тюкавин выходил один в один, а у "Спартака" вообще моментов не было. Абаскаль другой футбол смотрел?

Счет не отражает игру. "Динамо" не теряет шансы на чемпионство, но они сильно осложнили себе задачу», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» находится на третьем месте в таблице РПЛ, «Спартак» занимает шестую строчку после 22 матчей.