Мостовой: «Спартак» не может — Лещук поможет

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«"Спартак" не может — Лещук поможет. Я удивлен, что после матча с "Ростовом" он играл.
После матча Абаскаль еще заявил, что "Спартак" заслуженно выиграл. Как заслуженно?! Там при счете 1:0 Тюкавин выходил один в один, а у "Спартака" вообще моментов не было. Абаскаль другой футбол смотрел?
Счет не отражает игру. "Динамо" не теряет шансы на чемпионство, но они сильно осложнили себе задачу», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
«Динамо» находится на третьем месте в таблице РПЛ, «Спартак» занимает шестую строчку после 22 матчей.