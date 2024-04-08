Отец Кузяева: Тяга Далера к знаниям иностранных языков привилась с детства

, отец полузащитника «Гавра», рассказал о любви сына к изучению иностранных языков.

«Тяга к знаниям иностранных языков привилась с детства. Супруга следила за образованием детей, всегда делала на нем акцент. Поэтому это у них заложено в крови.

Знания французского языка помогут быстрее адаптироваться к команде, больше понимать партнеров. Ему это точно поможет в работе!», — приводит слова Кузяева-старшего «Спорт-Экспресс».

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года в статусе свободного агента. В текущем чемпионате Франции он провел 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.