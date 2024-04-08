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    Черчесов: В Германии, Австрии, Польше футбол оценивают эксперты. В России — все, от депутатов до артистов

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    Известный тренер Станислав Черчесов считает, что в России слишком много желающих говорить о футболе.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «В Венгрии, Польше, Австрии, Германии только реальные эксперты футбол оценивают. В России — все, начиная от депутатов и заканчивая артистами.

    Это не плохо и не хорошо, просто по‑другому. Профессиональный футбол иногда ведут не туда, куда он должен идти. Больше создается ажиотаж, какая‑то непонятная эйфория вокруг чего‑то, чего нет.

    Часто зерно, которое должно вырасти, куда‑то уходит, вершки остаются. Это, по‑моему, неправильно.

    Чемпионат Венгрии? Чего‑то сверхъестественного там нет. Никуда не летали, все время на автобусе, несколько команд в Будапеште. Пять минут от нашей базы, и мы уже на их стадионе. Сами арены меньше, ажиотаж чуть меньше.

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