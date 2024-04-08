Аллегри: «Ювентус» делает все для того, чтобы набрать максимально возможное количество очков

В 31-м туре Серии Аобыграл1:0. После матча наставник туринского клубаоценил игру подопечных.

«Да, мы рисковали пропустить в конце матча после технической ошибки, но я бы не стал упрекать игроков. Они проводят хороший сезон, мы делаем всё для того, чтобы набрать максимально возможное количество очков.

Мы хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но не думаю, что кто-то даже в мечтах может такого достичь. Сейчас важнее всего результат.

Мы должны были вести 2:0 к перерыву. Не забили второй мяч, и то, что "Фиорентина" стала биться, было неизбежно. У нас были моменты в результате контратак, и мы могли бы распорядиться ими лучше», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка.