Титов: У «Спартака» календарь — врагу не пожелаешь

«Спартак» Фото: globallookpress.com
«Календарь "Спартака"? Это "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, выезд в Сочи, Ростов и так далее. Календарь — врагу не пожелаешь.
Но я оптимист. Думаю, матч с "Зенитом" разберут. Такие игры надо как можно быстрее забывать. Если бы, наоборот, очень плохо сыграли первый тайм и здорово — второй, оптимизма было бы намного больше. Болельщики, журналисты говорили бы: "Вот видите, какой был классный второй тайм!" Это же не поражение 0:3 при ужасной игре. Но в памяти всегда остаётся последнее», — сказал Титов «Чемпионату».
«Спартак» в ближайшем матче РПЛ сыграет с «Динамо».