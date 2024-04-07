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    «Спортинг» вырвал победу у «Бенфики»

    «Спортинг» — «Бенфика»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

    Футбол Португалия Спортинг Лиссабон Бенфика
    В центральном матче 28-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл«Бенфику» со счетом 2:1.

    Гени Катамо
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    Гени Катамо

    Уже на первой минуте счет открыл нападающий хозяев Гени Катамо.

    «Бенфика» ответила мячом датского защитника Александера Ба, ему ассистировал Анхель ди Мария.

    Во втором тайме преимуществом владел «Спортинг», но додавить соперника смог только в компенсированное время. Второй гол в матче на 90+1-й минуте забил Гени Катамо.

    Футбол. Португалия. Примера
    Спортинг — Бенфика 2:1
    Голы: 1:0 Джени Катамо (1'), 1:1 Александр Хартманн Бах (45 + 3'), 2:1 Джени Катамо (90 + 1') Спортинг: Франко Израэль, Йерри Юсте Ст., Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу (Усман Дьоманде, 72'), Матеус Рейс, Джени Катамо, Мортен Юльманн (Коба Куандреди, 80'), Хидемаса Морита (Дэниел Браганса, 54'), Педро Гонсалвес (Маркус Эдвардс, 72'), Франсиску Тринкан (Паулинью, 80'), Виктор Дьёкереш Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Антониу Силва, Анхель Ди Мария, Рафаэл Силва (Маркос Леонардо, 90'), Жоау Невеш, Флорентину Луиш, Фредрик Аурснес, Александр Хартманн Бах, Каспер Тенгстедт (Артур Кабрал, 71'), Давид Нерес (Оркун Кёкчю, 90') Предупреждения: Джени Катамо (4'), Мортен Юльманн (28'), Николас Отаменди (28'), Давид Нерес (40'), Александр Хартманн Бах (45 + 1'), Каспер Тенгстедт (74'), Фредрик Аурснес (86'), Нуну Сантуш (90 + 1'), Паулинью (90 + 6'), Фредрик Аурснес (90 + 9'), Антониу Силва (90 + 9')

    «Спортинг» продолжает лидировать с 71 очком. «Бенфика» на второй строчке с 67-ю.

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