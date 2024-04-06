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    «Ростов» и «Сочи» завершили встречу вничью

    «Ростов» — «Сочи»: счет матча 2:2 (2:2), обзор голов

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    В матче 23-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2.

    Егор Голенков (второй слева) — автор первого гола
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    Егор Голенков (второй слева) — автор первого гола

    Все голы были забиты в первом тайме. Уже на первой минуте Егор Голенков с передачи Даниила Глебова открыл вывел хозяев вперед.

    «Сочи» смог сравнять счет на 7-й минуте. Первый гол за клуб забил полузащитник Кирилл Кравцов.

    На 35-й минуте гости вышли вперед после точного удара венесуэльского форварда Сауля Гуарирапа, он забивает второй матч подряд.

    В добавленное к первому тайму время счет сравнял Роналдо, голевую передачу ему отдал Кирилл Щетинин.

    Во втором тайме «Ростов» владел инициативой, но вырвать победу так и не смог.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Сочи 2:2
    Голы: 1:0 Егор Голенков (1'), 1:1 Кирилл Кравцов (7'), 1:2 Guarirapa S. (35'), 2:2 Ronaldo (45+5') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Sako O., Ronaldo Сочи: Николай Заболотный, Кирилл Заика, Ванья Дркушич, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Marcelo Alves, Attiyat Allah Y., Saavedra I., Kramaric M., Guarirapa S., Jukic A. Предупреждения: Sako O. (53'), Cordova S. (64'), Мохаммад Мохеби (86'), Guarirapa S. (86'), Вячеслав Литвинов (90+6')

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    «Ростов» в следующем туре отправится в гости к «Факелу», «Сочи» примет «Спартак».

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