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    Пиоли: Цель «Милана» — занять 2-е место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе в матче с «Лечче» (3:0).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы в хорошей форме, играли так, как хотели, обе команды были очень мотивированы. Теперь мы должны сосредоточиться на абсолютно другом турнире — первом четвертьфинале Лиги Европы. Это важный игра для обеих команд.

    "Рома", естественно, более классная команда, чем "Славия" или "Ренн", но мы хотим максимально использовать преимущество домашней арены в первом матче перед нашими болельщиками.

    Мы хотим быть максимально конкурентоспособными в обоих турнирах, поэтому занять второе место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы будет большим достижением. Это то, чего мы хотим добиться», — цитирует Пиоли Football Italia.

    «Россонери» продолжают занимать второе место с 68 очками. «Лечче» (29) — 13-й.

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