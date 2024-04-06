Пиоли: Цель «Милана» — занять 2-е место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы

Главный тренервысказался о победе в матче с(3:0).

«Мы в хорошей форме, играли так, как хотели, обе команды были очень мотивированы. Теперь мы должны сосредоточиться на абсолютно другом турнире — первом четвертьфинале Лиги Европы. Это важный игра для обеих команд.

"Рома", естественно, более классная команда, чем "Славия" или "Ренн", но мы хотим максимально использовать преимущество домашней арены в первом матче перед нашими болельщиками.

Мы хотим быть максимально конкурентоспособными в обоих турнирах, поэтому занять второе место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы будет большим достижением. Это то, чего мы хотим добиться», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Россонери» продолжают занимать второе место с 68 очками. «Лечче» (29) — 13-й.