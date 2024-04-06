Колосков: Только две страны в Европе способны провести на высшем уровне ЧМ и Евро — это Германия и Россия

Почетный президент РФСв эксклюзивном интервью LiveSport высказался о готовности Германии к предстоящему чемпионату Европы.

«Только две страны способны сегодня провести в Европе на высшем уровне финалы чемпионатов мира и Европы — это Германия и Россия.

Поеду ли на Евро? Только в качестве гостя. Пригласили на матч открытия, финал, две групповые игры в Дортмунде и Кельне. Пока раздумываю. Были бы прямые рейсы, а через Стамбул уже тяжело.

УЕФА всем обеспечивает? Конечно. Не только меня, но и сопровождающую персону», — сказал Колосков.

С полным интервью Вячеслава Колоскова можете ознакомиться по этой ссылке.