ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
  • 00:04
    • «ПСЖ» не смог победить «Клермон»
  • 23:13
    • Касаткина одолела Пегулу и пробилась в финал турнира в Чарльстоне
  • 22:40
    • В «Баварии» высказались о будущем Тухеля
  • 21:34
    • «Арсенал» разгромил в гостях «Брайтон»
  • 21:32
    • «Штутгарт» победил «Боруссию» Дортмунд с минимальным счетом
    Все новости спорта

    «Эмполи» нанес поражение «Торино»

    «Эмполи» — «Торино»: счет матча 3:2 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Эмполи Торино
    В 31-м туре итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле обыграл «Торино» — 3:2.

    Мбайе Ньянг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мбайе Ньянг

    Голы в составе хозяев забивали Николо Камбиаги, Маттео Канчельери, Мбайе Ньянг.

    За «гранатовых» отличился дважды Дуван Сапата.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Торино 3:2
    Голы: 1:0 Николо Камбьяги (6'), 1:1 Дуван Сапата (60'), 2:1 Маттео Канчелльери (74'), 2:2 Дуван Сапата (90 + 1'), 3:2 M'Baye Niang (90 + 4') Эмполи: Элия Каприле, Бартош Берешиньски, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Симоне Бастони (Юссеф Мале, 65'), Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 65'), Рэзван Марин, Николо Камбьяги (Маттео Канчелльери, 70'), Эммануэль Гьяси, Шимон Журовский (Якопо Фаццини, 88'), Альберто Черри (M'Baye Niang, 70') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода (Валентин Лацаро, 76'), Рауль Белланова, Рикардо Родригес (Давид Окереке, 83'), Алессандро Буонджорно, Никола Влашич, Кароль Линетти (Адам Масина, 88'), Самуэле Риччи (Маттео Ловато, 82'), Адриен Тамез, Антонио Санабрия, Дуван Сапата Предупреждения: Себастьян Валюкевич (11'), Альберто Черри (27'), Дуван Сапата (39')

    Календарь и таблица Серии А «Эмполи» имеет 28 очков и идет на 15-м месте. «Торино» (44) — девятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова проиграет на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Динамо» продлит ужасную серию «Спартака» в РПЛ?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • «Автомобилист» впервые в этой серии выйдет вперед?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры