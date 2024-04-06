«Эмполи» — «Торино»: счет матча 3:2 (1:0), обзор голов

Мбайе Ньянг Фото: globallookpress.com
Голы в составе хозяев забивали Николо Камбиаги, Маттео Канчельери, Мбайе Ньянг.
За «гранатовых» отличился дважды Дуван Сапата.
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Торино 3:2
Голы: 1:0 Николо Камбьяги (6'), 1:1 Дуван Сапата (60'), 2:1 Маттео Канчелльери (74'), 2:2 Дуван Сапата (90 + 1'), 3:2 M'Baye Niang (90 + 4') Эмполи: Элия Каприле, Бартош Берешиньски, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Симоне Бастони (Юссеф Мале, 65'), Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 65'), Рэзван Марин, Николо Камбьяги (Маттео Канчелльери, 70'), Эммануэль Гьяси, Шимон Журовский (Якопо Фаццини, 88'), Альберто Черри (M'Baye Niang, 70') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода (Валентин Лацаро, 76'), Рауль Белланова, Рикардо Родригес (Давид Окереке, 83'), Алессандро Буонджорно, Никола Влашич, Кароль Линетти (Адам Масина, 88'), Самуэле Риччи (Маттео Ловато, 82'), Адриен Тамез, Антонио Санабрия, Дуван Сапата Предупреждения: Себастьян Валюкевич (11'), Альберто Черри (27'), Дуван Сапата (39')
Календарь и таблица Серии А «Эмполи» имеет 28 очков и идет на 15-м месте. «Торино» (44) — девятый.