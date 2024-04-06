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    Источник: «Ювентус» вступил в борьбу за Де Дзерби

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    Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Abendzeitung München.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    Стало известно, что руководство «Ювентуса» вступило в борьбу за специалиста. Действующий наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, вероятно, покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

    Помимо «Ювентуса», в услугах Де Дзерби также заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария». Эти клубы переключились на наставника «Брайтона» после того, как стало известно, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо останется в немецком клубе еще на один сезон.

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