Источник: «Ювентус» вступил в борьбу за Де Дзерби

Главный тренерможет возглавить. Об этом сообщает Abendzeitung München

Стало известно, что руководство «Ювентуса» вступило в борьбу за специалиста. Действующий наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, вероятно, покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

Помимо «Ювентуса», в услугах Де Дзерби также заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария». Эти клубы переключились на наставника «Брайтона» после того, как стало известно, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо останется в немецком клубе еще на один сезон.

В нынешнем сезоне «Брайтон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе после 30-и туров.