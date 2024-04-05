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    Смолов: «Спартак» — главный раздражитель для «Динамо»

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    Форвард московского «Динамо» Федор Смолов рассказал о подготовке своей команды к игре 23-го тура РПЛ против «Спартака».

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «У нас микроклимат получше будет, это точно. Но так или иначе, "Спартак" — это сильный соперник. Дерби это всегда отдельный вид матчей, не смотря,какая форма у соперника. В матче Кубка России нам удалось победить, что положительно на нас сказалось.

    Но, честно вам скажу, сильнее раздражителя для "Динамо" чем "Спартак" нет. Не буду этого скрывать. Поэтому ждем матча. Тем более, в осенней части сезона мы матчи с ними сыграли не лучшим образом», — сказал Смолов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 7 апреля в 17:00 мск.

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