Семак: Голословно заявлять российским игрокам «уезжайте» — я этого не понимаю

Главный тренер «Зенита»не согласен с мнением, что российским игрокам надо обязательно переходить в европейские клубы.

«Во-первых, нужно, чтобы приглашали. Во-вторых, чтобы уезжать за рубеж, надо постараться выиграть что-то здесь. Любой профессиональный игрок ставит перед собой задачи и вызовы. Для кого-то это место в стартовом составе, для кого-то — выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком. То есть сделать определенные шаги вперед.

Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, и говоришь, что хочешь уехать… Я думаю, для спортсменов достаточно здесь стимулов, чтобы развиваться.

А когда стимул пройден — как у Кузяева, Головина, Миранчука… Того же Захаряна, который хороший шанс получил. Он ярко провел время и, возможно, уже перерос, был одним из лидеров "Динамо". Эти игроки решили попробовать получить опыт, и, безусловно, я только за. Это хороший опыт для игроков.

Но голословно заявлять "уезжайте" — я этого не совсем понимаю. Во всем нужна логика, мысль и последовательность», — приводит слова Семака Sport24.