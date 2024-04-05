Спортивный директор «Оренбурга»: По Личке в городе соскучились. Будет интересно

Спортивный директороценил результаты жеребьевки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где в соперники его команде выпало

«Отлично. По Марцелу уже соскучились в Оренбурге. Созвонились и обсудили, уже заранее знали, как все сложится. Думаю, будет интересно.

Хорошо, что сыграем дома. Футбол тем и хорош, что статистику можно поправить в свою пользу.

Нас с Марцелом связывает некая история. Всегда интересны такие противостояния.

Изначально команда комплектовалась, чтобы и в Кубке выступать успешно, и в чемпионате. У нас была задача выйти из группы и по возможности действовать дальше. В чемпионате пока дела хуже складываются. Но обойма позволяет играть и в чемпионате, и в Кубке. Пацаны этим составом играют, они дошли до этой стадии. Нет никаких проблем.

Нужно думать и об РПЛ, и о Кубке. Задача ставилась и там, и там», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут 16–18 апреля. Победители этих пар в следующей стадии сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.