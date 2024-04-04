Президент «Урала»: Не было мысли искать другого тренера

Президент «Урала»отметил, что у него никогда не возникало мысли отправить в отставку главного тренера

«Урал» в среду обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

«Главное, что вся команда работает вместе с тренерским штабом. Мы сейчас были на сборах, я видел работу команды, у всех хорошее отношение к делу. У кого такого подхода нет, тот не играет.

Во время неудачной серии мне задавали вопросы про отставку Виктора Михайловича, но у меня даже никогда не было мысли искать другого тренера. Гончаренко — один из самых сильных специалистов в нашей стране», — сказал Иванов «Матч ТВ».

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Гончаренко возглавляет «Урал» с 2022 года.