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    Президент «Урала»: Не было мысли искать другого тренера

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    Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что у него никогда не возникало мысли отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Урал» в среду обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

    «Главное, что вся команда работает вместе с тренерским штабом. Мы сейчас были на сборах, я видел работу команды, у всех хорошее отношение к делу. У кого такого подхода нет, тот не играет.

    Во время неудачной серии мне задавали вопросы про отставку Виктора Михайловича, но у меня даже никогда не было мысли искать другого тренера. Гончаренко — один из самых сильных специалистов в нашей стране», — сказал Иванов «Матч ТВ».

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    Гончаренко возглавляет «Урал» с 2022 года.

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