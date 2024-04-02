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    Личка: «Динамо» остаётся в чемпионской гонке

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы "Зенит" выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещё играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. "Зенит" и "Краснодар" не будут постоянно терять очки», — сказал Марцел Личка «Чемпионату».

    После 21 тура «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41 очко). На втором место расположился «Краснодар» (40 очков).

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